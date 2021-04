Le plus grand Musée du Monde : « Tournés vers les étoiles » - Masques et cosmogonies du monde sur Auvio

Partout et toujours, l'être humain semble exprimer ses intuitions métaphysiques de manière comparable. C'est le cas des rituels masqués qui font partie intégrante de très antiques rapports au visible et à l'invisible. A Binche, une exposition consacrée aux traditions d'une peuplade de Papouasie-Nouvelle-Guinée illustre étonnamment cette réalité. Grâce à une scénographie originale, mêlant effets miroir et illusions d'optique - et en parallèle avec les collections permanentes - elle jette un nouveau regard sur les pratiques masquées à travers le monde.



Avec Clémence Mathieu, directrice-conservatrice du Musée international du carnaval et du masque de Binche et Lucie Smolderen, collaboratrice scientifique.



ABELAM - Tournés vers les étoiles

Jusqu'au 2 mai 2021 au

Musée international du Carnaval et du Masque

10, rue Saint-Moustier

7130 Binche

Infos et conditions de visite : www.museebinche.be

