Le plus grand Musée du Monde : Eternel Napoléon sur Auvio

Voilà 200 ans, sur une île perdue au milieu de l'Atlantique sud, s'éteignait Napoléon 1er. Pour certains, il ne fait aucun doute qu'aux côtés d'Alexandre et de César, l'empereur des Français figure parmi les plus grands hommes de l'histoire. Chef de guerre fulgurant, législateur visionnaire, scientifique avisé, homme de lettres inspiré - bien que son français fut épouvantable - l'œuvre de Napoléon a façonné l'Europe jusqu'aujourd'hui encore. Pour d'autres au contraire, « l'ogre corse » était un pur despote, un autocrate ambitieux qui n'avait d'autre réel projet que sa plus grande gloire personnelle. Directement responsable de la mort de centaines de milliers d'êtres humains, ne tolérant aucune contradiction, il persécutait sans merci ses opposants et pratiquait sans vergogne le népotisme. Entre ces deux extrêmes, il est aujourd'hui nécessaire de retrouver la vérité historique et de se replonger dans la logique de l'époque, pour comprendre ce que Napoléon Bonaparte, issu d'un milieu modeste pour devenir l'homme le plus puissant du monde, a vraiment été. C'est ce que à quoi invite l'extraordinaire expo « Napoléon au-delà du mythe » qui vient de s'ouvrir à la Gare des Guillemins.



Avec Philippe Raxhon, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Liège et commissaire scientifique de l'exposition.



« Napoléon, au-delà du mythe », tous les jours de 10h à 18h30 jusqu'au 9 janvier 2022, à la Gare de Guillemins, Liège.



Renseignements et réservations : www.europaexpo.be

