Le plus grand Musée du Monde : Covid-19 : la nouvelle peste noire ? sur Auvio

Depuis plus d'un an, on ne parle plus que de « çà ». La pandémie de Covid-19 marque et marquera les esprits. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'une pandémie d'une telle ampleur se déchaîne. Au 5e siècle avant l'ère commune, la Peste avait ravagé Athènes et y avait décimé la population. Entre le 6e et le 8 siècle, la Peste dite de Justinien se répandra à travers la Méditerranée et y fera entre 50 à 100 millions de victimes. Elle peut être considérée comme la première pandémie de l'histoire de l'humanité. Au 14e siècle, la Peste noire sera la seconde. Peut-être provoquée par le recours à de véritables techniques de guerre bactériologique par les Mongols, on estime qu'elle a emporté environ la moitié des Européens... Si nous n'en sommes plus là de nos jours, c'est parce que depuis la fin du 18e siècle, la science a mis au point une contre-attaque efficace : le vaccin. Aujourd'hui, quoi qu'on en pense et quelles que soient les péripéties de ce combat, le corps médical et l'industrie pharmaceutique mondiale sont capables de réagir rapidement et de manière décisive contre les fléaux de ce genre. C'est l'histoire de cette éternelle lutte qui est racontée dans une nouvelle exposition à la fois historique et scientifique, au plus près de l'actualité.



Avec le Dr Thierry Appelboom, ancien professeur de rhumatologie et de médecine physique à l'Université libre de Bruxelles, directeur du musée de la Médecine.



Exposition temporaire Covid-19 : la nouvelle peste noire ? jusqu'au 15 décembre 2021 au :



