Le plus grand Musée du Monde : Le Musée de la Tapisserie et des Arts Textiles (TAMAT) a 40 ans ! sur Auvio

Le TAMAT est le Centre de la Tapisserie, des Arts muraux et des Arts Textiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Implanté à Tournai au début des années 1980, il est l'héritier de la très riche tradition de la tapisserie de notre pays. Une tradition qui remonte à la fin du moyen-âge quand Tournai était l'un des principaux centres de l'industrie licière en Europe. Déménagé en 1990, dans un hôtel de maître néo-classique en plein de cœur de la ville, le TAMAT a pour mission de valoriser et promouvoir le patrimoine licier ainsi que toute forme d'art liée au textile, qu'elle soit ancienne ou contemporaine. C'est aujourd'hui un musée de renom international qui abrite d'imposantes collections mais dont les missions comprennent également la recherche scientifique, la restauration, la diffusion, la médiation et la recherche artistique. Il accueille chaque année des boursiers qui viennent y affiner leur technique et dynamiser leur créativité. En ce moment, à l'occasion de ce quarantième anniversaire, le TAMAT propose plusieurs expositions temporaires qui, chacune à sa manière, illustre la diversité et le dynamisme des Arts Textiles. Quant à ses collections permanentes, elles abritent des chefs d'œuvre anciens et contemporains absolument remarquables.



Avec Béatrice Pennant, historienne de l'art, coordinatrice scientifique du musée, et Fabienne Misson, restauratrice.



