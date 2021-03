Le plus grand Musée du Monde : « Jour après jour » - Une collection raconte la crise sur Auvio

Il y a presque exactement un an, débutait la crise du Covid-19. Les musées fermaient leurs portes en catastrophe et nous étions condamnés à - presque - ne plus pouvoir vivre que par écrans interposés... Le Musée Ianchelevici La Louvière (MILL) prit alors le parti de mettre en ligne deux fois par semaine des représentations d'œuvres appartenant à la collection communale de la ville de La Louvière. Très vite, on s'aperçut que par un étrange tour de magie, ces œuvres réalisées pour la plupart dans des contextes totalement étrangers à notre réalité quotidienne pouvaient, parfois plus de cent ans après leur réalisation, nous parler avec justesse de nous-mêmes, de nos rêves, de nos espoirs et de nos angoisses, alors même que nous vivions une crise inédite. Cet étrange retournement est celui que montre en ce moment, en « présentiel » serait-on tenté de dire, l'exposition « Jour après jour » dont la mise en place provoque un curieux dialogue triangulaire au cœur duquel le visiteur se retrouve à la fois voyeur et vu, interrogateur et interrogé, acteur et sujet. Du grand art.



Avec Céline Christiaens, coordinatrice de la communication du MILL et Benoît Goffin, directeur du MILL, co-commissaires de l'exposition.

« Jour après jour - Une collection artistique raconte la crise »

Jusqu'au 22 août 2021

MILL - MUSEE IANCHELEVICI

Place Communale

7100 La Louvière

Accessible du mardi au vendredi 11 - 17h, Week-end : 14 -18h

Infos et réservation : www.lemill.be

