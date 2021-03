Le plus grand Musée du Monde : Le Musée de la poterie de Raeren sur Auvio

Tout le monde connaît les « grès de Raeren », ces pots, chopes ou vases aux teintes variant du brun au gris et dont tout bon ménage était équipé voici encore un siècle. Ils ont longtemps fait les délices des collectionneurs et de belles pièces peuvent encore atteindre des prix rondelets. C'est dans le modeste village de Raeren, entre Eupen et Aachen, que durant plusieurs siècles s'est épanouie cette proto-industrie de la poterie. Les « grès de Raeren » ont en effet connu une diffusion incroyable dans toute l'Europe et au-delà. Entre le 15e et le 18e siècle, tout Raeren s'adonnait à la production de poteries pour tous les usages et toutes les bourses. Extraction de l'argile, façonnage des pièces, cuisson, transport : la production atteignait un très haut niveau de sophistication et le village constituait une véritable usine avant la lettre. Aujourd'hui, le Töpfereimuseum est LE musée de référence pour les grès de Raeren et, outre une politique d'accueil toute professionnelle, il constitue un centre d'étude et de conservation dont est particulièrement fière la Communauté germanophone de Belgique.



Avec Barbara Bong, archéologue, directrice adjointe et responsable du service pédagogique du Musée de la poterie de Raeren



Musée de la poterie de Raeren

Burgstraße 103

B-4730 Raeren

Accessible tous les jours, sauf le lundi, de 10h00 à 17 h00

www.toepfereimuseum.org

