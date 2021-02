Le plus grand Musée du Monde : Le monde de Clovis - itinéraires mérovingiens sur Auvio

Parfois appelée le « premier moyen-âge », l'époque qui va de la fin de l'empire romain à l'émergence de celui de Charlemagne n'a pas eu souvent bonne presse. Pourtant, cette période dite « mérovingienne » présente une richesse et une complexité qui méritent toute notre attention. D'autant que les royaumes francs de cette époque avaient leurs principaux épicentres dans les actuelles Belgique, Allemagne et France du nord où les archéologues ont mis au jour d'innombrables vestiges. Alors que se mélangent cultures gallo-romaine et germanique, les rois francs s'allient à l'Eglise encore balbutiante pour créer un nouveau modèle de société appelé à un destin exemplaire. Loin d'être un monde replié sur lui-même, le regnum francorum nous a légués les preuves de son inclusion dans un monde ouvert et changeant. Les musées belges regorgent de pièces issues de cette période ; bon nombre d'entre elles sont actuellement visibles dans trois expositions parallèles qui, à Mariemont, Mons et Tournai, nous offrent une nouvelle synthèse sur le monde des mérovingiens qui ont peut-être été nos vrais ancêtres...



Avec Marie Demelenne, responsable de la section « Archéologie régionale et domaniale » au Musée de Mariemont et co-commissaire de l'exposition ; et Mélanie Thiry, responsable communication au Musée de Mariemont.



Le monde de Clovis - Itinéraires mérovingiens

Du mardi au dimanche jusqu'au 13 juin 2021



Musée royal de Mariemont

100, chaussée de Mariemont - 7140 Morlanwelz



www.musee-mariemont.be

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ