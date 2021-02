Le plus grand Musée du Monde : Dentelles et mode masculine sur Auvio

Le Musée Mode et dentelles de la Ville de Bruxelles conserve des milliers de pièces de dentelle réalisées entre le 16e et le 20e siècle. Exportée dans toute l'Europe, jalousée, imitée mais jamais égalée, la dentelle a constitué une source de richesse incomparable pour Bruxelles et sa région. La Chambre des dentelles permet de se faire une idée de la complexité de ce savoir-faire tout à fait particulier, fleuron de l'économie locale durant des siècles. Mais en ce moment, dans les mêmes locaux, se tient une exposition temporaire consacrée à la mode masculine. Bien plus qu'une simple juxtaposition de vêtements de différentes époques, l'expo Masculinities interroge en réalité la façon dont « l'habit fait le genre » - ou ne le fait plus nécessairement depuis que des créateurs de mode se sont lancés à l'assaut de l'éternelle citadelle masculiniste...



Avec Caroline Esgain, conservatrice du Musée Mode et Dentelle et Denis Laurent, commissaire de l'expo Masculinities, directeur de la culture, des musées et des archives de la ville de Bruxelles.



Musée Mode & Dentelle

Rue de la Violette 12

1000 Bruxelles

Tel. : +32 2 213 44 50

Mail: musea@brucity.be



L'exposition temporaire Masculinities est visible jusqu'au 13 juin 2021 - La Chambre des dentelles est permanente.

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ