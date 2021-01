Le plus grand Musée du Monde : Félins et hommes de la préhistoire sur Auvio

Tout le monde connaît les félins à dents de sabre. Le célèbre dessin animé L'Âge de la glace les a mis en images pour la plus grande frayeur des petits et des grands. Ce n'est pas une invention : pareils animaux ont réellement existé. Et c'est pour découvrir ce qui les relie à nos félins actuels que le Préhistomuseum propose en ce moment un parcours aussi original que passionnant. Beaucoup de pièces proviennent de Schöningen, en Allemagne, où l'on a retrouvé des restes des humains préhistoriques associés à des traces de grands félins dits « à dents de sabre ». C'est également là qu'on été retrouvées les armes les plus vieilles du monde : des javelots en bois. Simultanément prédateurs et proies, les félins et les hommes préhistoriques ont entretenu une relation houleuse dont les échos nous parviennent aujourd'hui grâce au travail opiniâtre des archéologues...



Avec Jennifer Kedzia, commissaire de l'exposition Félins ! et Isaline Raskin, archéologue.



FELINS ! Du tigre à dents de sabre au chat domestique

Exposition temporaire jusqu'au 31 mai 2021

Préhistomuseum

128, rue de la Grotte

4400 Flémalle - Liège

Infos et réservation : www.prehisto.museum

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ