Le plus grand Musée du Monde : Il était une fois la bière... sur Auvio

Apparue sous forme de bouille de céréales fermentées dès les premiers temps du néolithique, la bière va s'imposer partout comme une alternative à l'eau dont la salubrité est loin d'être garantie. Dans nos régions, elle connaît un succès jamais démenti depuis l'Antiquité gallo-romaine. Le Moyen Âge est marqué par l'éclosion de très nombreuses brasseries monastiques et civiles qui perdureront jusqu'à la fin de l'Ancien régime. Mais ce n'est finalement qu'aux 19e et 20e siècles, sous l'effet des avancées technologiques et scientifiques, que les techniques de brassages vont s'affiner pour donner le breuvage complexe et extrêmement varié que nous connaissons aujourd'hui.

Avec Aurélie Stuckens, historienne, collaboratrice scientifique à la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan et Michel Dubuisson, directeur adjoint de l'Abbaye de Villers



Maison du patrimoine médiéval mosan

Place du Bailliage, 16

5500 Bouvignes (Dinant)

Ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h à 17h (du 1er novembre au 31 mars) - Accès sur réservation, tous les détails sur www.mpmm.be/



L'exposition L'Âge de la bière est visible jusqu'au 3 octobre 2021

En partenariat avec Malagne - Archéoparc de Rochefort, l'Espace gallo-romain d'Ath, l'Abbaye de Villers et le Musée de la Bière à Stenay (France).

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ