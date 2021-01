Le plus grand Musée du Monde : Dans les égouts de la capitale de l'Europe sur Auvio

Est-il vrai que sous nos pas coule une rivière transformée en égout géant ? Peut-on la voir ? Comment les eaux usées de la capitale de l'Europe traversent-elles toute l'agglomération bruxelloise pour rejoindre les stations d'épuration ? C'est un musée vraiment étonnant qui se trouve Porte d'Anderlecht à Bruxelles. Chaussez vos bottes, enfilez un chandail et mettez un mouchoir sur le nez : nous descendons visiter les égouts de Bruxelles.



Avec Aude Hendrick, Conservatrice du Musée des Egouts de Bruxelles et Roland Vereycken, ancien égoutier.



Musée des Egouts de Bruxelles

Porte d'Anderlecht

1000 Bruxelles

musea@brucity.be

https://sewermuseum.brussels

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 17h - Fermé dimanche et lundi

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ