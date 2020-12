Le plus grand Musée du Monde : La Belgique dans l'imagerie populaire sur Auvio

Du 16e siècle à nos jours, la Belgique - ou les territoires qui allaient la composer - a hanté l'imaginaire collectif à travers d'innombrables représentations allégoriques, caricaturales ou politiques. Affiches, cartes postales, feuillets satiriques, dessins de presse,... tous les supports ont été utilisés par des générations d'artistes qui entendaient personnifier « Dame Belgique ». Selon les cas, les époques, les circonstances et les engagements personnels des auteurs, celle-ci a été glorifiée ou attaquée, dénigrée ou encensée. Des centaines d'illustrations dont beaucoup d'originaux restaurés qui n'avaient encore jamais été montrés au public, sont réunies en ce moment au Mundaneum où elles offrent au visiteur un panorama inédit sur la manière dont les Belges ont pu regarder leur propre réalité idéalisée.



Intervenants :



Eric Van den Abeele, professeur en politique européenne à l'UMons, commissaire de l'exposition « La Belgique dans tous ses états » et auteur du livre éponyme parus aux éditions Luc Pire ; Jacques Gillen, historien, archiviste au Mundaneum



La Belgique dans tous ses états !

Exposition temporaire du 1er juillet 2020 jusqu'au 18 avril 2021



Mundaneum

Centre d'archives de la Fédération Wallonie-Bruxelles et espace muséal

76, rue de Nimy - 7000 Mons



065/31.53.43 - info@mundaneum.be

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ