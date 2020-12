Le plus grand Musée du Monde : Le Congo au musée sur Auvio

De 1958 à 1960, alternant les atermoiements funestes et les précipitations inconsidérées, le monde colonial belge s'est disloqué comme une charpente vermoulue. En réalité, depuis les débuts de la présence européenne en Afrique centrale, les populations locales s'étaient levées constamment contre l'ordre colonial, l'exploitation dont il était le cache-sexe, et ses injustices. Aujourd'hui l'Africa Museum - nouveau nom du Musée d'Afrique Centrale - n'est plus la vitrine de l'œuvre coloniale belge qu'avait voulu Léopold II mais un établissement scientifique fédéral dont la mission s'étend à tous les aspects de l'Afrique centrale, y compris l'histoire contemporaine dans toute sa complexité.



Avec Patricia Van Schuylenbergh, cheffe du service Histoire et Politique à Africa Museum, chargée de cours à l'Université catholique de Louvain ;

Mathieu Zana, professeur émérite à la KUL et chercheur à Africa Museum





