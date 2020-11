Le plus grand Musée du Monde : Un monde en soi : la Gaume sur Auvio

Petit bout de Lorraine « égaré » en Wallonie, la Gaume est un petit monde en soi, habité par une culture singulière et façonné par une géographie et une climatologie particulières. L'archipel gaumais s'échelonne le long de la haute vallée de la Semois, il est riche d'une histoire intense que plusieurs lieux muséaux regroupés sous la coupole du « Musée gaumais » restitue aujourd'hui avec bonheur. Et pour qualifier certaines pièces qui y sont jalousement conservées, le mot de « trésor » n'est pas galvaudé. Le fameux bas-relief gallo-romain de la moissonneuse des Trévires s'y trouve notamment en compagnie de l'incroyable Double-Madone de Sainte-Marie-sur-Semois...





Avec Didier Culot, historien de l'art, directeur-conservateur du Musée gaumais



Infos pratiques :



Musée gaumais

38-40, rue d'Arlon

6760 Virton



Tel : 063/57.03.15

E-mail : m.denoncin@museesgaumais.be



Site : http://www.museesgaumais.be

