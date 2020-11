Le plus grand Musée du Monde : La magie du cristal au Val Saint Lambert sur Auvio

Il fut une époque où la Cristallerie du Val Saint Lambert était la plus importante et la plus prestigieuse au monde ! Créée en 1826 dans une ancienne abbaye ruinée à la Révolution française, le Val Saint Lambert connaîtra un destin industriel exceptionnel jusque dans les années 1970. Au 19e siècle, l'entreprise sera un exemple vigoureux de paternalisme ouvrier intégral. Sa production éclipsait toutes ses rivales, tant en quantité qu'en qualité et constituait un phare de créativité pour les arts décoratifs. Après les deux guerres mondiales et les crises économiques des années 70, le Val Saint Lambert passera de main en main, enchaînant restructurations et reprises. Aujourd'hui, le palais abbatial abrite un musée et un parcours historique qui retrace l'épopée exceptionnelle de l'industrie du cristal en région liégeoise.





