Le plus grand Musée du Monde : Vieux cailloux & noble pierre sur Auvio

C'est durant la période gallo-romaine que la pierre de taille s'impose dans nos régions, avant cela, elle était en effet pratiquement inconnue de nos ancêtres les Gaulois. Plus tôt, le savoir-faire des carriers et des tailleurs de pierre avait été apporté à Rome par les Grecs. Pendant de nombreux siècles, ces techniques - et les outils afférents - n'ont presque pas évolué mais la pierre, elle, est restée un élément incontournable de l'architecture et des arts. Des modestes outils aux marbres les plus précieux, en ville comme à la campagne, dans les cuisines ou les ateliers comme dans les grands monuments publics, la pierre va devenir emblématique et médiatrice de la romanité. La double exposition qui vient de s'ouvrir invite à découvrir les ressources tantôt discrètes, tantôt spectaculaires de ce nouvel âge de la pierre, plus particulièrement dans la cité des Nerviens.



Avec Florine Blin, collaboratrice scientifique à l'Espace gallo-romain et Jean-Pierre Ducastelle, conservateur du musée de la pierre de Maffle, président de l'Office du tourisme.



Exposition Vieux cailloux et noble pierre à l'Espace gallo-romain de Ath et au Musée de la pierre de Maffle jusqu'au 2 mai 2021



Infos et réservation : www.ath.be/loisirs/culture/musees

