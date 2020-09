Le plus grand Musée du Monde : Un trésor inestimable : la « librairie » des ducs de Bourgogne sur Auvio

Retenez bien ce nom : KBR Museum, c'est celui de l'aile fraîchement restaurée de ce qui jusqu'en 2019 s'appelait la Bibliothèque royale de Belgique. Trois cent manuscrits, parmi les plus riches jamais réalisés au monde, ont survécu aux soubresauts de l'histoire et sont conservés à Bruxelles. Ils faisaient partie de l'extraordinaire bibliothèque constituée au fil du temps par la dynastie des ducs de Bourgogne, les princes les plus puissants d'Europe au 15e siècle. Cet inestimable trésor est aujourd'hui exposé en permanence dans ce qui constitue un nouveau musée à part entière logé au sein de la bibliothèque scientifique nationale belge, la KBR.



Avec Bernard Bousmanne, conservateur des manuscrits au KBR Museum et Julie Bouniton, co-commissaire au KBR Museum, responsable de la médiation.





KBR Museum

28, Mont des Arts

1000 Bruxelles



Ouvert du mardi au dimanche de 10 à 18h

Infos et réservation : www.kbr.be

