Le plus grand Musée du Monde : Les industriels belges et l'Egypte sur Auvio

Jusqu'en 1952, l'industrie belge fut très active au pays des pyramides. Ponts, gares, réseaux de tramways, bâtiments industriels,... de très nombreux marchés furent emportés par des sociétés belges comme, notamment, le groupe Empain ou encore Baume & Marpent, une entreprise de constructions métalliques de Haine-Saint-Pierre. Mais ce qu'on sait moins, c'est que l'école scientifique égyptologique belge doit énormément à ces mêmes entreprises, et surtout à certains de leurs dirigeants, contaminés par le virus, très en vogue à l'époque, de l'égyptomanie...



Intervenants :



Arnaud Quertinmont, conservateur des antiquités égyptiennes au musée royal de Mariemont, commissaire de l'exposition et Sophie Urbain, historienne, collaboratrice scientifique au projet Pyramid & Progress



Infos pratiques :



Made in Belgium - Industriels belges en Egypte 1830 - 1952

(5 septembre au 4 décembre 2020)





Musée de la mine et du développement durable

Ecomusée du Bois-du-Luc

2b, rue Saint Patrice

7110 La Louvière



Infos et réservation :

www.ecomuseeboisduluc.be

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ