Le plus grand Musée du Monde : La grande épopée de la moto liégeoise sur Auvio

Entre le début du 20e siècle et 1970, le bassin liégeois aura été l'épicentre d'une production industrielle très particulière : celle de motos de grande qualité. FN, Sarolea, Gillet étaient les plus connues mais bien d'autres petites entreprises oubliées aujourd`hui ont elles aussi essayé d'occuper ce marché tout à fait spécial. Le Musée de la Vie wallonne possède une bonne soixantaine de machines qui illustrent l'ensemble de la production liégeoise. Ce « trésor », témoin incomparable du savoir-faire industriel wallon, n'avait jusqu'ici jamais été réellement montré au public...





Intervenants :



William Ramacciotti, historien et chargé d'exposition et Jacques Mernier, restaurateur de motos



Infos pratiques :



EXPO MOTO

Musée de la Vie wallonne - Province de Liège

Cour des Mineurs 4000 Liège

Jusqu'au 4 avril 2021



Infos et conditions : www.viewallonne.be

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ