Le plus grand Musée du Monde : Extraordinaire vaisseau de pierre, la citadelle de Namur sur Auvio

Napoléon aurait dit d'elle qu'elle était la « termitière de l'Europe ». C'est un peu vrai, comme le prouvent les kilomètres de souterrains aménagés et ouverts au public voici peu. Témoin de la valeur géostratégique de Namur depuis le haut moyen-âge jusqu'à la seconde Guerre mondiale, la citadelle est aujourd'hui l'un des joyaux touristiques, historiques et culturels de la Wallonie.



Avec Florence Pierre, historienne, responsable pédagogique et scientifique et Christine Laverdure, directrice du Comité d'animation de la citadelle de Namur



Infos pratiques :



Citadelle de Namur

Route Merveilleuse 64

5000 Namur

info@citadelle.namur.be





Site internet : https://citadelle.namur.be/

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ