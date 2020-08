Le plus grand Musée du Monde : Libérer les femmes, changer le monde - le féminisme belge des années 1970 sur Auvio

La grève des ouvrières de la FN de 1966 fut un véritable tremblement de terre : non seulement ces simples travailleuses réclamaient un salaire comparable à celui de leurs collègues masculins mais elles voulaient aussi un peu plus de considération... De fait, à partir de cette époque et jusque la fin des années 1970, le mouvement féministe - qualifié de « néo-féminisme » - va connaître un exceptionnel moment d'efflorescence. Mais très vite, il ne s'agira plus seulement de réclamer quelques assouplissements mais bien de changer la société toute entière. L'exposition Libérer les femmes, changer le monde dévoile l'incroyable vivacité des luttes féministes de cette période qui conduiront à des avancées considérables.





Intervenante :



Claudine Marissal, historienne au Centre d'Archives et de Recherches pour l'Histoire des Femmes CARHF), commissaire de l'exposition « Libérer les femmes, changer le monde »





Infos pratiques :



« Libérer les femmes, changer le monde » se tient jusque fin août 2020 - Accès gratuit



Musée BELvue - « Musée de la Belgique et son histoire et centre pour la démocratie »

Place des Palais, 7

1000 Bruxelles



www.belvue.be

