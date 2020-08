Le plus grand Musée du Monde : TICUNA - Peuple d'Amazonie sur Auvio

Les Ticunas forment le peuple indigène le plus important de la forêt amazonienne au Brésil. Impactés frontalement par la pénétration des colons et des missionnaires chrétiens, ils ont été à deux doigts de voir leur culture disparaître. Mais c'est précisément dans leurs mythes et leurs cérémonies initiatiques qu'ils ont trouvé la force de résister et même de réaffirmer leur identité...



Intervenants : Clémence Mathieu, directrice et conservatrice du MICM et Daniel De Vos, ethnologue





Musée international du carnaval et du masque - Binche

« TICUNA - Peuple d'Amazonie »

Expo prolongée jusqu'au 30 août 2020

http://museebinche.be/

