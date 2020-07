Le plus grand Musée du Monde : Focus sur le Musée Art et Histoire (Cinquantenaire) sur Auvio

On croit connaître le Musée Art et Histoire (anciennement Musée du Cinquantenaire) parce qu'il est profondément inscrit dans l'histoire de la Belgique et que tout un chacun l'a un jour ou l'autre visité, que ce soit avec l'école ou en famille. Il est vrai que cette institution de conservation et de recherche est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses du pays et aussi l'une des plus grandes d'Europe. Mais il faut la fréquenter régulièrement pour se rendre compte de l'incroyable richesse de ses immenses collections. Fermé au public durant plusieurs mois pour cause de confinement, le Musée Art et Histoire vient de rouvrir ses portes. L'occasion pour nous d'aller y refaire un petit tour en bonne compagnie et avec un menu éclectique : les momies précolombiennes, le magasin Wolfers frères et les bustes romains.



Intervenants :

Cécile Evers, conservateur des Antiquités étrusques et Romaines ; Serge Lemaître, conservateur des collections Amérique ; Werner Adriaenssens, conservateur des Arts décoratifs du 20e siècle.

Musée Art & Histoire

Parc du Cinquantenaire 10, 1000 Bruxelles

info@mrah.be

Tél. : 02 741 73 31

Site : www.kmkg-mrah.be

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ