Le plus grand Musée du Monde : Retour vers la préhistoire ! sur Auvio

Sans doute il y a-t-il toujours un peu de l'homme préhistorique en chacun d'entre nous... En tout cas, le but de ce très original complexe scientifique-touristique-didactique implanté à quelques kilomètres de Liège est de nous en faire prendre conscience. Et surtout de nous faire toucher du doigt ce qui nous relie toujours à nos plus lointains ancêtres. Dans un parc de 30 ha au milieu duquel se découvre - avec casque de mineur et lampe frontale - une authentique grotte fréquentée il y a très longtemps par des Néanderthaliens, c'est toute l'aventure humaine qui s'offre au visiteur, petit, moyen ou grand, avec le même bonheur. En ce moment, s'y tient une exposition temporaire sur la Civilisation d'El Argar, l'une des premières grandes cités-états du pourtour méditerranéen.



Avec Fernand Colin, préhistorien, directeur du Préhistomuseumet Marie Wéra, médiatrice de patrimoines archéologiques



Infos pratiques :



Le Préhistomuseum

128, rue de la Grotte 4400 Flémalle - Liège

Contacts : 04/275 49 75 - info@prehisto.museum

Infos complémentaires et réservations : www.prehisto.museum/fr



L'expo « Le Trésor d'argent » (sur la civilisation d'El Argar) se tient jusqu'au 30 août 2020

