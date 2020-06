Le plus grand Musée du Monde : Les Tournaisiens sont (toujours) là ! sur Auvio

Le Musée de folklore et des imaginaires de la Ville de Tournai a été créé en 1930 avec comme ambition de réunir tout ce qui avait trait à Tournai et sa région proche. Depuis, il n'a cessé de s'agrandir et de s'enrichir pour devenir aujourd'hui un incomparable réceptacle de l'histoire, des traditions et des savoir-faire locaux. Il est vrai que Tournai est l'une des plus anciennes veilles de Belgique et qu'elle a été marquée au fer rouge par la grande histoire. Mais elle fut - et est encore pour une part - l'épicentre de nombreuses activités industrielles comme l'imprimerie, la faïencerie, la brasserie ou encore le tissage. Mais ce qui lui confère un charme particulier est le fait qu'elle reste profondément marquée par son identité picarde qui lui donne sans doute un cachet tout particulier...



Avec Jacky Legge, conservateur





Infos pratiques :

Le Musée de folklore et des identités a rouvert ses portes depuis le 15 juin. Exceptionnellement, l'entrée y est gratuite jusqu'à la fin du mois - Réservation obligatoire.

32-36, Réduit des Sions - 7500 Tournai

Téléphone : 069/22 40 69

Email : musee.folklore@tournai.be

Site : www.visittournai.be

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ