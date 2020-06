Le plus grand Musée du Monde : Goulag : l'enfer rouge sur Auvio

En URSS, la « Direction principale des camps » - en abrégé GOULAG - a incarné l'impitoyable univers concentrationnaire soviétique. Durant cette période qui coïncide avec le règne de Staline, le Goulag a constitué un réservoir inépuisable de main d'œuvre servile pour la construction de lignes de chemin de fer, de barrages, de canaux et de routes, l'exploitation de mines de charbon, de nickel et d'or, de gisements de tourbe, sans oublier l'abattage de bois dans les forêts de Sibérie. Inspiré par les pratiques de l'empire tsariste mais développé à une échelle inouïe, ce système sera un acteur clé du développement industriel soviétique et fera des millions de victimes. A la Cité Miroir, une exceptionnelle exposition en retrace actuellement les fondamentaux. Elle est prolongée jusque fin août 2020.





Thomas Franck, chargé de mission chez Mnema, collaborateur scientifique ULiège ;

Jean-Michel Heuskin, directeur de la Cité Miroir.





Goulag, visages et rouages d'une répression

Jusqu'au 30 août 2020

La Cité Miroir

22, place Xavier Neujean - 4000 Liège

04/230 70 50 | reservation@citemiroir.be

Site : http://www.citemiroir.be

