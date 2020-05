Le plus grand Musée du Monde : Unique au monde : la Bibliotheca Wittockiana sur Auvio

Fondée au départ de la collection du bibliophile belge Michel Wittock, entièrement consacrée à la bibliophilie, à la reliure et à ce qu'on appelle plus généralement les « arts du livre », la Bibliotheca Wittockiana rassemble des fonds exceptionnels de livres anciens et contemporains présentés au public notamment dans le cadre d'expositions thématiques. Mais la Wittockiana n'est pas seulement un « simple » conservateur, elle fait également le lien avec la création contemporaine, assurant ainsi une continuité entre les incunables du 15e siècle et les livres d'art du 21e siècle. En témoigne l'exposition actuelle : elle est consacrée au travail de la plasticienne belge Kikie Crêvecoeur, professeure à l'Académie de Boisfort.





Intervenantes :



Géraldine David, directrice-conservatrice de la Bibliotheca Wittockiana et Perrine Estienne, responsable de la médiation et des publics scolaires.





Infos pratiques :

Bibliotheca Wittockiana

23 rue du Bemel, 1150 Bruxelles

www.wittockiana.org

Tél: 02/770 53 33

info@wittockiana.org

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ