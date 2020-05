Le plus grand Musée du Monde : Des enfants au charbon sur Auvio

Le nom du charbonnage du Bois du Cazier est écrit à l’encre indélébile dans la mémoire collective depuis qu’en août 1956 l’une des pires catastrophes minière de l’histoire s’y soit déroulée. Aujourd’hui haut lieu de mémoire, mémorial dédié aux souffrances des ouvriers mineurs, le Bois du Cazier abrite aussi un musée de l’industrie carolorégienne et un lieu d’exposition dédié aux questions sociales. En se moment s’y tient une interpellante expo sur le travail des enfants à travers le monde… Avec Jean-Louis Delaete, directeur du site du Bois du Cazier, Alain Forti, historien, conservateur et Christelle Dethy, historienne et commissaire de l’expo « Défense de jouer ! » Infos pratiques : Le Bois du Cazier Réouverture le 19 mai 2020 L’exposition Défense de jouer ! est prolongée jusque fin août 2020 www.leboisducazier.be