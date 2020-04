Le plus grand Musée du Monde : Guerre, occupation, libération sur Auvio

En 2019, s'est tenu au Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire à Bruxelles, l'une des plus grandes expositions jamais consacrées à la Seconde Guerre mondiale dans notre pays. Axée particulièrement sur la Libération de septembre 1944. « Guerre, occupation, libération, » s'étendait en effet sur plus de 3.000 mètres carrés et remettait en perspective plus de 2.000 objets liés à cette période. Les aspects militaires y tenaient certes une place importante mais les dimensions sociales, politiques, économiques et humaines y étaient prépondérantes.



Intervenant :



Kevin Gony, historien au War Heritage Institute.



Pour continuer la visite, rendez-vous sur le site du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire : www.klm-mra.be

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ