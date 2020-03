Le plus grand Musée du Monde : Guignol, Toone et compagnie : un éternel univers enchanté. sur Auvio

A la veille de la Journée mondiale de la marionnette, direction Tournai où se trouve l'un des musées les plus insolites de nos régions. A deux pas de la Grand place, dans un élégant hôtel de maître du 19e siècle, la Maison de la marionnette est un lieu de conservation mais également de création et de recherche. Son musée présente une collection unique en son genre : 2.500 pièces venues du monde entier y attestent du caractère universel de cet éternel art traditionnel.



Avec Françoise Flabat, Directrice-conservatrice de la Maison de la Marionnette et Robin Legge, historien, chargé de projet et responsable des collections.



Infos pratiques :



Centre de la marionnette

Rue Saint-Martin 47

7500 Tournai

069/88 91 40



Site internet : www.maisondelamarionnette.be

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ