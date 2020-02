Le plus grand Musée du Monde : Cinq cents ans d'armurerie à Liège sur Auvio

Le Musée d'armes de la Cité ardente est l'un des plus importants du monde dans son genre. Il présente en particulier une époustouflante collection d'armes civiles dont Liège et sa région ont été - et sont toujours - l'un des principaux centres de production au monde et, ce, depuis le Moyen-âge. Abrité aujourd'hui par le Grand Curtius dont il constitue l'un des départements, le Musée d'armes se veut le conservateur d'un savoir-faire incomparable ; il est en train d'opérer une mue complète...



Avec Adrien Marnat, ancien conservateur du département des Armes du Grand Curtius et Claude Gaier, historien, ancien conservateur du Musée d'armes de Liège.



Infos pratiques :



Le Grand Curtius

Féronstrée, 136 - 4000 Liège

Tel : +32 (0)4 221 68 17

infograndcurtius@liege.be

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ