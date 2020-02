Le plus grand Musée du Monde : Derrière le Mur de Berlin - La STASI sur Auvio

En 1990, après l'écroulement de l'Allemagne de l'Est, le monde découvre la véritable ampleur de l'appareil sécuritaire mis en place par le régime communiste de RDA. La « Sécurité d'Etat » - STASI - constituait un ministère à part entière. Elle avait pour tâche d'observer, contrôler et réprimer les citoyens est-allemands mais également d'espionner à l'étranger. La Belgique devint une cible privilégiée de la STASI, notamment après l'établissement de l'OTAN à Bruxelles en 1967.



Avec Geneviève Warland, professeure d'histoire contemporaine à l'UCLouvain et Marie Bouvry, historienne.



Expo Behind the Berlin Wall - State Security en in the GDR Dictatorship

EU Parlementarium, Bruxelles, jusqu'au 19 avril 2020

