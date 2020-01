Le plus grand Musée du Monde : Toutankhamon ! sur Auvio

L'actuelle célébrité de ce pharaon d'il y a 3.300 ans est paradoxale : mort trop tôt, il fut inhumé en hâte dans un petit tombeau qui ne lui était pas destiné. Si ses restes et son trésor échappèrent aux pilleurs de tombes, c'est en partie parce que son nom fut rayé des généalogies officielles par ses successeurs. Aujourd'hui, le contenu de la tombe de Toutankhamon constitue une formidable ressource pour l'étude scientifique de la société égyptienne alors au faîte de son développement.



Intervenants :

Dimitri Laboury, égyptologue, chef du Service d'histoire de l'art et archéologie de l'Égypte pharaonique et Jean-Michel Bruffaerts, historien, coordonnateur scientifique du Fonds Jean Capart.

