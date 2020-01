Le plus grand Musée du Monde : So British ! sur Auvio

Peu de peuples comptent dans leurs rangs autant de passionnés de mécanique que les Britanniques. Certes, ils n'ont pas inventé la voiture mais ils se sont toujours adonnés à la passion automobile avec un étrange mélange de pragmatisme et d'idées bizarres. De la Rolls-Royce Silver Cloud à la Ford Anglia en passant par la Mini Austin et l'Aston Martin DB 4, l'univers improbable de l'automobile britannique se redécouvre en ce moment à Autoworld.



Intervenants : Sébastien de Baer, directeur-général d'Autoworld et Léo Van Hoorick, historien de l'automobile, conservateur en chef d'Autoworld.

