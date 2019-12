Le plus grand Musée du Monde : Une jeunesse en guerre - Dotremont et les surréalistes sur Auvio

Il y a 40 ans, disparaissait Christian Dotremont. Ecrivain, critique, poète et surtout créateur d'une forme originale, à mi-chemin entre la peinture et l'écriture : le logogramme, Dotremont sera aussi le moyeu de CoBRA, l'un des mouvements artistiques les plus féconds de l'après-guerre. Mais avant d'en arriver là, Dotremont connaîtra un parcours en zig-zag, marqué par le choc et les opportunités de la Seconde Guerre mondiale...



Avec Marie Godet, historienne de l'art, commissaire de l'exposition

