Le plus grand Musée du Monde : Il y a 75 ans : la Bataille des Ardennes sur Auvio

De nos jours, une bonne douzaine de musées privés occupent, tant en Belgique qu'au Grand-Duché de Luxembourg, le marché étroit du souvenir et de l'histoire de ce qu'il faut considérer comme l'une des plus importantes batailles de la Seconde Guerre mondiale. Souvent créés au départ d'objets collectés localement, la plupart se sont professionnalisés et proposent aujourd'hui à un public toujours plus nombreux des pièces et des scénographies d'une richesse parfois surprenante...



Intervenants :

Johnny Bona, administrateur-délégué du 101e Airborne Museum-Le Mess à Bastogne ;

Gilles Bouillon, conservateur du Musée de la bataille des Ardennes à La Roche ;

Matthieu Steffens, directeur-conservateur du Baugnez 44 Historical Museum à Malmédy.

