Le plus grand Musée du Monde : Ticuna - Peuple d'Amazonie sur Auvio

Les Ticunas forment le peuple indigène le plus important de la forêt amazonienne au Brésil. Impactés frontalement par la pénétration des colons et des missionnaires chrétiens, ils ont été à deux doigts de voir leur culture disparaître. Mais c'est précisément dans leurs mythes et leurs cérémonies initiatiques qu'ils ont trouvé la force de réaffirmer leur identité...



Intervenants : Clémence Mathieu, directrice et conservatrice du MICM, et Daniel De Vos, ethnologue



Infos pratiques :



Musée international du carnaval et du masque - Binche

« TICUNA - Peuple d'Amazonie »

Expo temporaire jusqu'au 26 avril 2020

