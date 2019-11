Le plus grand Musée du Monde : Le Triangle d’or – orfèvrerie et sociabilité au 18e siècle sur Auvio

Au 18e siècle, l’orfèvre est un artisan fort prisé. Détenteur d’un savoir-faire spécialisé unique, il est en effet capable de fabriquer les objets de luxe dont la noblesse et la bourgeoisie montante ont de plus en plus besoin : chocolatières, tabatières, boîtes à thé, couverts en argent, sucriers… Intervenante : Marjolaine Hanssens, Directrice-Conservatrice du Domaine du château de Seneffe Présentation : Jean-Pol HECQ Intervenante : Sophie T’Kint, archéologue, co-commissaire de l’expo « Back to Bruegel » BACK TO BRUEGEL, au cœur du XVIe siècle Musée de la Porte de Hal 150, boulevard du Midi – 1000 Bruxelles www.portedehal.be