Le plus grand Musée du Monde : Le Triangle d'or - orfèvrerie et sociabilité au 18e siècle sur Auvio

Au 18e siècle, l'orfèvre est un artisan fort prisé. Détenteur d'un savoir-faire spécialisé unique, il est en effet capable de fabriquer les objets de luxe dont la noblesse et la bourgeoisie montante ont de plus en plus besoin : chocolatières, tabatières, boîtes à thé, couverts en argent, sucriers...



Intervenante : Marjolaine Hanssens, Directrice-Conservatrice du Domaine du château de Seneffe

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ