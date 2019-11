Le plus grand Musée du Monde : Europalia Roumanie : les trésors des peuples anciens du Danube sur Auvio

Bien que membre de l'Union européenne, ce pays reste encore mal connu du grand public. Heureusement, Europalia ménage toujours une large place à l'histoire culturelle de ses invités et deux expositions de grande valeur offrent un aperçu significatif des périodes les plus anciennes de cette région tellement spéciale, à la confluence du Nord et du Sud, de l'Orient et de l'Occident. L'une d'elles se tient à Liège et concerne la préhistoire, tandis que l'autre est à Tongres et se concentre sur la période romaine.



Intervenants : Geoffrey Schoefs, conservateur des expositions temporaires au Grand Curtius, à Liège et Stéphanie Derwael, chargée de projet au Musée Gallo-romain de Tongres.

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ