Le plus grand Musée du Monde : C’était au temps où Bruegel brusselait… sur Auvio

Pieter Bruegel est apprécié, entre autres, pour la précision quasi-ethnologique de ses scènes de la vie quotidienne. Souvent croquées sur le vif dans les faubourgs de Bruxelles, elles offrent une saveur authentique et une valeur historique incomparable. En conclusion de l’Année Bruegel, cette expo propose de découvrir la vie quotidienne à Bruxelles et, ce, à une époque particulièrement troublée de son histoire. Intervenante : Sophie T’Kint, archéologue, co-commissaire de l’expo « Back to Bruegel » BACK TO BRUEGEL, au cœur du XVIe siècle Musée de la Porte de Hal 150, boulevard du Midi – 1000 Bruxelles www.portedehal.be