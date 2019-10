Le plus grand Musée du Monde : Crossroads - Voyage au moyen-âge sur Auvio

Longtemps, on a considéré la période du 5e au 10e siècle comme un magma informe.

Mais avant de disparaître, Rome a profondément ensemencé l'imaginaire politique, religieux et culturel des entités surgissant sur ses ruines comme champignons après la pluie. Aujourd'hui, le haut moyen-âge révèle petit-à-petit toute sa complexité, à commencer par un extraordinaire brassage de peuples et un dynamisme commercial à peine croyable...

Intervenante : Britt Claes, archéologue, commissaire de l'exposition Crossroads - Travelling through the Middle Age

Musée Art & Histoire

Parc du Cinquantenaire 10

1000 Bruxelles

Belgique

