Le plus grand Musée du Monde : Silex's - Plongée au cœur de mines préhistoriques sur Auvio

C'est à Mons que se trouve l'un des sites préhistoriques les plus étonnants de Belgique - et même d'Europe, voire du monde. Les minières Spiennes témoignent en effet de l'existence d'une intense exploitation de bancs de silex à l'époque du néolithique. Aujourd'hui, au cœur d'un site naturel préservé de plus de 100 hectares, un centre d'interprétation ultramoderne permet au visiteur de comprendre ce qui s'est joué ici en descendant au fond d'un authentique puits de mine préhistorique.



Intervenantes : Manuela Valentino, conservatrice des patrimoines UNESCO à la ville de Mons et Hélène Collet, archéologue en charge des fouilles à Spiennes pour l'Agence wallonne du patrimoine

