Le plus grand Musée du Monde : Musafrica, le musée africain de Namur sur Auvio

Aujourd'hui, direction Namur où nous attend « Musafrica », un lieu étonnant consacré non pas vraiment à l'Afrique centrale, ni même réellement au Congo en tant que tels, mais plutôt - et c'est ce qui en fait toute l'originalité - aux relations qui se sont tissées au entre Belges et Congolais dans le cadre de la colonisation. Une histoire complexe et parfois tumultueuse dont les échos se font encore entendre de nos jours...

Intervenant : François Poncelet, directeur et conservateur de Musafrica.

Infos pratiques :

Musafrica

1, rue du Premier Lanciers, 5000 Namur

Infos : https://musafrica.net/

