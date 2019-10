Le plus grand Musée du Monde : Le Musée du circuit de Spa-Francorchamps sur Auvio

Créé aux lendemains de la Première Guerre mondiale par quelques amateurs fortunés, le circuit de Francorchamps va rapidement devenir l’un des plus prisés par les pilotes auto et moto du monde entier. Aujourd’hui, c’est dans la vénérable abbaye de Stavelot que se trouve le Musée du circuit. Il présente une superbe collection de bolides de toutes les époques et propose même aux plus dégourdis de rouler en Formule 1 sur le tracé du légendaire circuit. En simulateur, bien entendu… Intervenant : Raymond Collignon, expert automobile, administrateur du Musée du circuit de Spa-Francorchamps et pilote de rallye.