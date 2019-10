Le plus grand Musée du Monde : L’Hôpital Notre Dame à la rose sur Auvio

Patrimoine exceptionnel de Wallonie, l’Hôpital Notre Dame à la Rose de Lessines fut à la fois hôpital au sens strict, refuge pour sans abri, hospice pour vieillards indigents, relais de pèlerinage, et – du début à la fin – communauté religieuse féminine. Aujourd’hui, c’est un incomparable témoin de l’histoire de la médecine et des services sociaux. En ce moment, il accueille aussi une exposition temporaire consacrée à la fécondité et la maternité, à travers ses représentations symboliques et artistiques. Intervenants : Raphaël Debruyne, conservateur de l’Hôpital Notre Dame à la Rose et le Dr Thierry Appelboom, administrateur-délégué du Musée de la médecine de l’ULB.