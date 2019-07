Le plus de Matin Première - Enquête sur les guichets SNCB - 29/07/2019

Avec l’association de voyageurs navetteurs.be, la CSC lance une enquête concernant la décision de la SNCB de réduire les heures d’ouverture de certains guichets de gare. Des actions de sensibilisation sont menées ce lundi matin à Mons et Liège. D’après la SNCB, les voyageurs préfèrent acheter de plus en plus souvent leur ticket de train sur les sites internet ou via les automates.



Interview de Marianne Lerouge, responsable générale chemin de fer à la CSC Transcom.