Le plus de Matin Première - Le CETA, un accord controversé - 24/07/2019

Les députés français ont ratifié ce mercredi l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada (CETA). Chez nous, on se souvient qu’en 2016 la Wallonie s’était opposé au traité. Cet accord commercial est déjà appliqué partiellement depuis septembre 2017. 38 Assemblées nationales et régionales d’Europe doivent le ratifier. Treize Etats l’ont déjà fait. Que prévoit ce traité ? Depuis l’application partielle, à qui a-t-il profité ? Pourquoi ce traité est-il controversé ?