Le plus de Matin Première - Quelle succession pour le Maroc? - 23/07/2019

Il y a 20 ans, le 23 juillet 1999, Mohammed VI succédait à son père Hassan II à la tête du Maroc. En 20 ans, qu’est-ce qui a changé au Maroc ? Le Roi Mohammed VI a-t-il la même autorité qu’Hassan II ? Les citoyens marocains reçoivent régulièrement des communiqués de santé du Roi. Depuis le début de son règne, la métamorphose physique de Mohammed VI est frappante et pose question. De quelle maladie souffre le roi du Maroc ? Le Prince Moulay El Hassan a de plus en plus de responsabilités. Il est, par exemple, de plus en plus souvent associé à l’accueil de personnalités étrangères de premier plan. A 16 ans, est-il prêt à succéder à son père ? Réponses avec Nadia Salah, directrice des rédactions du groupe de presse marocain L’économiste, à Casablanca.