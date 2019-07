Le plus de Matin Première - L'homéopathie : ça marche ou pas ? - 12/07/2019

LE PARTI PRIS DE Thomas ORBAN, médecin, président de la SSMG, la société scientifique de médecine générale & Christine DEBEER, médecin homéopathe à Anderlecht. La France a décidé de dérembourser totalement l’homéopathie d’ici à deux ans. En Belgique, l’homéopathie est partiellement remboursée via les assurances complémentaires. Si la France décide de ne plus rembourser l’homéopathie, c’est pour des raisons de coût mais également parce que une haute instance a conclu que les médicaments homéopathiques n’ont pas plus d’efficacité qu’un placebo.